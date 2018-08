Hatay’da dolar kampanyasına destek çığ gibi büyüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine dolar bozdurma kampanyalarında büyük ses getiren Hatay’da gazetesinden, inşaatçısına kadar birçok esnaf kampanyaya destek verdi. Hatay’ın Merkez ilçesi Antakya’da yer alan bir yerel gazete dolarını bozdurana 6 ay ücretsiz abonelik sağlarken, bir inşaat firması da satışlarda yüzde 10 indirim kampanyası başlattı. Uzun Çarşı’da yer alan bir kasap esnafı ise dolarını bozduran herkese yüzde 20 indirim yapacağını duyurdu.

60 dolar getirene gazete aboneliği

Antakya’da faaliyet gösteren Hatay Söz Gazetesi İmtiyaz Sahibi Abdullah Temizyürek, vatandaşı dolar bozdurmaya davet ettiklerini belirtti. Türk vatandaşı olarak herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini savunan Temizyürek, "ABD’nin ülkemizi köşeye sıkıştırmasına her Türk vatandaşının yapmış olduğu gibi biz de Hataylı bir vatandaş olarak bir kampanya başlattık. 60 dolar bozduran her vatandaşımıza 6 aylık aboneliğimizi ücretsiz yapacağız. Her Türk vatandaşının bu tarz olaylara vatan, millet için elinden geleni yapmasını isterim. Benim de elimden bu geliyordu. Hatay Söz Gazetesi olarak Hatay halkına böyle bir imkân sundum. Önce vatan sonra millet diyerekten, herkesten bu taşın altına elini koymasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Daire satışlarında yüzde 10 indirim

Hatay’da müteahhitlik yapan Gökdelen İnşaat Firması Sahibi Cuma Gök, devletini ve milletini çok sevdiğini belirterek herkesi dolarlarını bozdurmaya davet etti. Dolarını ve dövizini bozdurup dekontunu getirene daire satışlarında yüzde 10 indirim uyguladıklarını ifade eden Müteahhit Cuma Gök, kampanyalı ilk satışlarını gerçekleştirdiklerini belirtti. Gök, “2011 yılından bu yana inşaat işindeyiz, müteahhitlik yapıyorum devletimi ve milletimi çok seven bir vatandaşım. Benim şu anda zoruma giden milletimizin TL yerine doları ve dövizi almasına karşıyım. Bir kampanya başlattık dolarını, dövizini bozdurana yüzde 10 indirimle daireyi teslim ediyorum” dedi.

Kırmızı ete dolar dekontu ile indirim

Antakya’nın Tarihi Uzun Çarşısı’nda hizmet veren Aydın Kasabı İşletmesi, dolarını bozduranlara yüzde 20 indirim yapacağını duyurdu. Kampanyayla ilgili açıklamada bulunan Esnaf Hasan Kılınç, Hatay halkını dolarları bozdurmaya, ekonomiye sahip çıkmaya davet ettiklerini belirtti. Kılınç, "Aydın Kasabı olarak, biz de devletimize yardımcı olmak için, dolarlarını bozdurup dekontunu getirene et satışlarında yüzde 20 indirim yapıyoruz" diye konuştu.