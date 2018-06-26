Hatay’da dolmuş esnafından elektronik ücret toplama sistemine tepki

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Tatlı, “Şu anda UKOME’nin anlaşma yaptığı şirketin Hatay’da toplu taşıma taşıtlarının her biri için bizden parasal açıdan ağır rakamlar istiyor. Bu konuda Ulaşım Koordinasyon Merkezi ile elektronik ücret toplama sistemi işletmecisi şirket arasındaki, esnafın bu ödemeleri kendi isteğiyle yaptığını beyan eden yazışmalar elimizde. Şirket bu sistemi kendi rızamızla kabul ettiğimizi gösteren belgeler hazırlamış. Şu an bu belgeler elimizde. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi şu anda araçlarımıza çalışma izin belgelerini elektronik ücret toplama sözleşmesini imzalamadan vermiyorlar. Bu sözleşmelere imza atmamız durumunda, Hatay’ın tamamını etkileyecek ciddi rakamlar oluşuyor. Şu anda bizden istedikleri rakamlar çok ağır rakamlar, bu konuda Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş’tan yardımcı olmasını ve konuyu incelemesini istiyoruz” dedi.