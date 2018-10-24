Hatay'da dolunay ve şimşekler geceyi aydınlattı

Hatay'da gün batımının hemen ardından beliren dolunay ve beraberindeki şimşekler kartpostallık görüntü oluşturdu.

Hatay Havaalanı mevki ve İskenderun Körfezi'nde bulutların arasından görünen dolunay ve ara sıra çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Dolunay ve şimşeklerin birleşmesiyle kartpostallık görüntülerin oluştuğu Hatay'da meteorolojiden alınan tahminlere göre, gece saatlerinden itibaren yağışların etkili olacağı öğrenildi.