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Hatay'da ekmek ve simide zam

Hatay’da 1 liradan satılan ekmek ve simidin fiyatı 1 lira 25 kuruşa çıkarıldı.

Hatay'da 1 liradan satılan ekmek ve simidin fiyatı 1 lira 25 kuruşa çıkarıldı.


Hatay Fırıncılar Odası Başkanı Nasır Bucak, girdi fiyatlarının artması nedeniyle ekmek ve simit fiyatına zam yaptıklarını belirterek, "Unumuz 65 liraydı, bugün 95 lira. Mayamız 45 liraydı, bugün 60 lira. Susamın kilosu 9 liradan 18 liraya çıktı. Akaryakıtımız ve diğer girdilerimiz tamamına yüzde 50 civarında zam geldi. 22 Eylül 2018 tarihi itibariyle Hatay'da ekmek ve simit 1,25 TL'den satılacak" dedi.


Yapılan zamların ardından vatandaşların kendilerini fırsatçılıkla suçlamaması gerektiğini söyleyen Bucak, "Samimi bir şekilde söylüyorum, masraflarımızda zamlar olmasaydı fırıncı camiası hiçbir zaman zam istemezdi. Biz zamma her zaman karşıyız ama bu girdilerimiz artık bizi son derece zor durumda bıraktı. Bundan dolayı bu zammı uygulamak zorunda kaldık. Fırıncılar zamcı, fırıncılar fırsatçı olarak görmesinler, bu bizden kaynaklanmayan bir olay" diye konuştu.

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