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Hatay'da elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere kaza, İskenderun Prof. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Tufan A. yönetimindeki 80 AD 747 plakalı otomobil ile Murat Y. (29) yönetimindeki elektrikli bisiklet çarpıştı.


Kazada hurdaya dönen elektrikli bisiklet parçalanırken, sürücüsü Murat Y. yaralandı. Olay yerine gelen İskenderun ilçe Trafik Büro Amirliği ekipleri trafikte kontrolü sağlarken, elektrikli bisiklet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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