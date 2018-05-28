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28 Mayıs 2018 11:35

Hatay’da “Ergenlere Yönelik Üreme Sağlığı Eğitici Eğitimi”

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli 29 personele “Ergenlere Yönelik Üreme Sağlığı Eğitici Eğitimi” verildi.

Hatay’da “Ergenlere Yönelik Üreme Sağlığı Eğitici Eğitimi”

28 Mayıs 2018 11:35


İl Sağlık Müdürlüğü’nün Davud-i Antaki toplantı salonunda, İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli sosyal hizmet uzmanı, hemşire, ebe, psikolog, doktor, ATT ve sağlık memurları ile Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli rehber öğretmen ve sınıf öğretmeninden oluşan toplam 29 personele akademisyenler tarafından “Ergenlere Yönelik Üreme Sağlığı Eğitici Eğitimi” verildi.


Gerçekleştirilen eğitim sonunda yapılan değerlendirmede, projede yer alan gençlik çalışanları tarafından ailelere bu konuda hem danışmanlık yapılmasının hem de eğitimin verilmesinin elzem olduğu konusunda görüş bildirildi.




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