Hatay’da “Ergenlere Yönelik Üreme Sağlığı Eğitici Eğitimi”

İl Sağlık Müdürlüğü’nün Davud-i Antaki toplantı salonunda, İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli sosyal hizmet uzmanı, hemşire, ebe, psikolog, doktor, ATT ve sağlık memurları ile Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli rehber öğretmen ve sınıf öğretmeninden oluşan toplam 29 personele akademisyenler tarafından “Ergenlere Yönelik Üreme Sağlığı Eğitici Eğitimi” verildi.

Gerçekleştirilen eğitim sonunda yapılan değerlendirmede, projede yer alan gençlik çalışanları tarafından ailelere bu konuda hem danışmanlık yapılmasının hem de eğitimin verilmesinin elzem olduğu konusunda görüş bildirildi.