Hatay mutfağındaki 600’ün üzerindeki lezzeti dünyaya tanıtmak için çeşitli projeler hazırlayan ve en son kentin UNESCO tarafından “Gastronomi Kenti” seçilmesini sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Hatay’ın ana vatana katılışının yıl dönümü etkinlikleri kapsamında “Hatay’da Eşler Yarışıyor” yemek yarışması düzenleyecek.

Tüm malzemelerin Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağı yarışmada vatandaşlar hünerlerini aşur ve bamya yaparak sergileyecek.

Yarışmaya başvurmak isteyen ekipler 1 kadın ve 1 erkek olmak üzere iki kişiden oluşacak. 21 Temmuz Cumartesi günü Büyükşehir Belediyesi Antakya taş binasının önünde gerçekleşecek yarışma saat 10.00’da başlayacak.

Yarışmacıların başvurularını 16 Temmuz Pazartesi gününe kadar Hatay Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi’ne yapmaları gerektiği belirtildi.