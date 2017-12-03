Hatay’da feci kaza: 10 ölü, 7 yaralı

Kazada, ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yolağzı Mahallesi’nde meydana gelen kazada, Suriye’den kaçak yollarla sınırı geçerek Türkiye’ye giren göçmenleri taşıyan minibüs, asayiş uygulaması yapan jandarma ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Ancak minibüsün sürücüsü ihtara uymayıp kaçınca, karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 01 FH 921 kamyon ile çarpıştı. İlk belirlemelere göre, hurda yığınına dönen minibüsteki 10 göçmen olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü ile birlikte 7 kişi de yaralandı.

Ambulanslarla Hatay’daki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.