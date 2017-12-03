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03 Aralık 2017 18:07

Hatay’da feci kaza: 10 ölü, 8 yaralı

Hatay Valisi Erdal Ata, 10 kişinin hayatını kaybettiği kazada kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün kontrol noktasında "dur" ihtarına uymadığını bildirdi.

Hatay’da feci kaza: 10 ölü, 8 yaralı

03 Aralık 2017 18:07


Vali Ata, Altınözü ilçesine bağlı Yolağzı Mahallesi’nde meydana gelen kaza yerinde incelemelerde bulundu. İnceleme sonrası açıklama yapan Vali Ata, kazada 10 kişinin hayatını kaybettiğini 10‘a yakın kişinin yaralandığını söyledi.


Jandarma ekiplerinin insan kaçakçılarına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında yol denetimi yaparken ihbar aldığını belirten Vali Ata, "Bu minibüs kontrol noktasından ’dur’ ihtarına uymuyor ve kaçıyor. Kamyonla kafa kafaya çarpışıyorlar maalesef 10 kişi hayatını kaybederken 10’a yakın kişide yaralanıyor. Ölenlerin dokuzu Suriye vatandaşı biri ise kendi vatandaşımız oda minibüs sürücüsü" dedi.




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