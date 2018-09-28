Hatay'da FETÖ'cü askerler adliyeye sevk edildi

Hatay'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan TSK'da görevli 8 personel adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmaları içinde yer alan TSK içine sızmış örgüt mensuplarının tespit edilebilmesi için yapılan çalışmalar neticesinde kimlikleri tespit edilen 4 astsubay, 3 uzman çavuş, 1 emekli şoför gözaltına alındı.

8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Operasyon kapsamında 1 astsubayı arama çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi