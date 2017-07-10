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10 Temmuz 2017 22:00

Hatay’da FETÖ’den 19 kişi tutuklandı

Hatay’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün haberleşme programı ‘ByLock’u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 61 kişiden 19’u tutuklandı.

Hatay’da FETÖ’den 19 kişi tutuklandı

10 Temmuz 2017 22:00


Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen memurların da aralarında bulunduğu haklarında yakalama kararı çıkartılan 71 kişiden 61’i gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 19’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 31’i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 8 kişi ise savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. 3 kişinin işlemleri sürerken, haklarında yakalama kararı çıkartılan firari 10 kişi aranıyor.




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