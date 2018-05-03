Hatay’da FETÖ’nün gaybubet evlerindeki yeni yapılanmasına operasyon

Hatay Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerin kaldığı kentteki 4 farklı hücre evine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yakalananlar arasında örgütün yeni il imamı, bölge sorumluları, büyük bölge talebe sorumluları, mütevelli heyeti ve muhasebecisinin de bulunduğu 12 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şahısların evlerinde yapılan aramalarda önemli miktarda dolar ve Türk lirasının yanı sıra dijital malzeme ve örgütsel belgeler ele geçirildi.

Paraların, cezaevlerindeki FETÖ sanıklarının ailelerine yardım amaçlı kullanıldığı iddia edildi.

FETÖ’nün yeni yapılanmasında yer aldığı ileri sürülen şahıslardan bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı “ByLock” kullandığı öğrenildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.