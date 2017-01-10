Hatay’da FETÖ/PDY’den 3 kişi tutuklandı

Hatay’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 16 kişiden 3’ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen hafta gözaltına alınan 16 kişi Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aralarında muazzaf astsubay, öğretmen ve zabıt katiplerinin de bulunduğu 16 kişiden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.