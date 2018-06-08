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08 Haziran 2018 11:00

Hatay’da fırıncıların kömbe mesaisi

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde fırınlar, yörenin bayramlık ikramlarından kömbe pişirmek için fazla mesai yapıyor.

Hatay’da fırıncıların kömbe mesaisi

08 Haziran 2018 11:00


Hatay bölgesinde yaygın olarak bilinen ve tüketilen bir tür tatlı ve pasta çeşidi olan kömbe, Ramazan Bayramı’nın vazgeçilmez ikramları arasında ilk sırada yer alıyor. Kömbenin en önemli özelliği ise uzun süre bozulmaması, bayatlamaması olarak biliniyor.


İlçede faaliyet gösteren fırın ustaları "Ramazan dolayısı ile pide fırınları sadece akşam çalışıyor ama kömbede sabah erkenden açmak durumunda kalıyoruz. Sadece Ramazan ayının son günlerine mahsus olan bu telaş bizim de hoşumuza gidiyor. İftarı zor açıyoruz. Müşteriler gece yarılarına kadar sırada bekliyor" dediler.


Kömbenin kıvama gelmesi için kısık ateşte pişmesi gerektiğini anlatan fırıncılar, "Zaten bir tepsiye 2 TL alıyoruz. Bir tepside de 40-45 kömbe oluyor. Pişirmesi biraz zahmetli. Bu yüzden fırında sabahlıyoruz" şeklinde konuştular.




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