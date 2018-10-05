Hatay'da fuhuş operasyonu: 14 gözaltı

Hatay’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda iş vaadiyle yurt dışından getirilen kadınlara zorla fuhuş yaptıran 14 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda iş vaadiyle yurt dışından getirilen kadınlara zorla fuhuş yaptıran 14 şüpheli gözaltına alındı. 11 mağdur yabancı uyruklu kadın ise ülkelerine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, merkez ilçe Antakya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda 13 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Yurt dışından getirilen kadınlara zorla fuhuş yaptıran 14 şüpheli gözaltına alındı.
Aynı operasyonlarda yurt dışından iş vaadiyle getirilen ve zorla fuhuş yaptırılan 11 mağdur yabancı uyruklu kadın ülkelerine gönderildi.
Operasyonlarda yakalanan 14 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından fuhuşa teşvik, aracılık, zorlama ve insan ticareti suçlarından Hatay Adliyesine sevk edildi.