Hatay’da Gadir-i Hum Bayramı kutlandı

Hatay’da yaşayan Alevi vatandaşlar sabah erken saatlerde kentteki türbeleri ziyaret ederek dua okudu, tütsü yakıp, ellerini duvara sürerek dilekte bulundu.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bulunan Hazreti Hızır Aleyhisselam’ın türbesine gelen birçok vatandaş ibadetlerini gerçekleştirdi. ’Gadir-i Hum Bayramı’ nedeniyle türbelerde kurbanlar kesildi. Ardından büyük kazanlarda hazırlanan ve içerisinde buğday-et karışımının olduğu ’hirisi’ adı verilen güne özel yemek hazırlandı.

Hazırlanan hirisi kılınan bayram namazının ardından vatandaşlara dağıtıldı.

Ayrıca esnaf da Gadir Hum Bayramı nedeniyle etkinliklere katılmak için bir günlüğüne kepenk açmadı.