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28 Ağustos 2018 12:02

Hatay’da Gadir-i Hum Bayramı kutlandı

Hazreti Peygamber’in veda haccı dönüşü Hazreti Ali’yi taltif ettiği gün olarak anılan Gadir-i Hum Bayramı, Hatay’da kutlandı.

Hatay’da Gadir-i Hum Bayramı kutlandı

28 Ağustos 2018 12:02


Hatay’da yaşayan Alevi vatandaşlar sabah erken saatlerde kentteki türbeleri ziyaret ederek dua okudu, tütsü yakıp, ellerini duvara sürerek dilekte bulundu.


Hatay’ın Samandağ ilçesinde bulunan Hazreti Hızır Aleyhisselam’ın türbesine gelen birçok vatandaş ibadetlerini gerçekleştirdi. ’Gadir-i Hum Bayramı’ nedeniyle türbelerde kurbanlar kesildi. Ardından büyük kazanlarda hazırlanan ve içerisinde buğday-et karışımının olduğu ’hirisi’ adı verilen güne özel yemek hazırlandı.


Hazırlanan hirisi kılınan bayram namazının ardından vatandaşlara dağıtıldı.


Ayrıca esnaf da Gadir Hum Bayramı nedeniyle etkinliklere katılmak için bir günlüğüne kepenk açmadı.




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