Hatay’da geleneksel LÖSEV iftar yemeği

Geleneksel LÖSEV iftar yemeği etkinliği, Hatay’ın Antakya ilçesi Anemon Otel’de lösemili hastalar ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Tiyatro gösterisinin düzenlendiği geceye katılan LÖSEV’li çocuklar eğlenceli anlar yaşadı. LÖSEV Sosyal Hizmetler Koordinatör Yardımcısı Nilay Ermiş, LÖSEV olarak 20 yıldır faaliyetlerini sürdüklerini söyledi. Ermiş, LÖSEV’li ve kanserli tüm hastalara tedavi süreçlerinde maddi ve manevi destek olunması için gerektiğini yerlerle iletişim sağladıklarını belirterek, “LÖSEV olarak 20 yıldır faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Tüm hastalarımıza özellikle de tedavi süreçlerinde maddi ve manevi desteklerimizi onlara iletiyoruz. Ramazan ayı da hepimizin bildiği gibi yardımlaşma ayı. Bu ayda da ailelerimize yardımlarımızı ulaştırdığımız bir ay. Türkiye genelinde bütün ailelerin illerine giderek onların illerinde iftar yemekleri düzenliyoruz. Onlarla bir araya geliyoruz. Bugünde Hatay’dayız” dedi.

Lösemiden iyileşmiş LÖSEV Koleji mezunu Emine Gürbüz ise, LÖSEV’in ikinci ailesi olduğunu kaydederek, “LÖSEV ailesine çok teşekkür ederiz. 1,5 yaşından beri bir bağlantım var ama 4 yıl öncesine kadar daha iç içe bir bağlantım oldu. LÖSEV okulunda okuduğum en büyük deneyimimi orada yaşadım. Aslına beni hayata alıştırdılar. Bir takım zorluklardan sonra ikinci ailem oldu diyebilirim. Güzel arkadaşlıklar ediniyoruz. Hiç ailemizi aratmadılar” dedi.