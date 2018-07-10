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10 Temmuz 2018 20:24

Hatay’da “Geleneksel Sünnet Şöleni” gerçekleşti

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl organize edilen “Geleneksel Sünnet Şöleni” bu yıl 300 çocuğun sünnet töreni ile gerçekleşti.

Hatay’da “Geleneksel Sünnet Şöleni” gerçekleşti

10 Temmuz 2018 20:24


Büyükşehir Belediyesi HATMEK Salonu’nda gerçekleşen geleneksel sünnet törenine 300 çocukla beraber aileleri de katıldı. Büyükşehir Belediyesinin Şehir Tiyatrosu ekibinin başarılı sanatçılarının sahnelediği performansla gönüllerince eğlenen çocukların mutluluğuna aileleri de ortak oldu.


Uzman doktorlar eşliğinde gerçekleşen operasyon sonrası sünnet olan çocukların yaşadığı heyecan ve mutluluk görülmeye değerdi.


Gerçekleşen sünnet törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sünnet olan tüm çocuklara ve ailelerine mutluluklar diledi. Başkan Savaş, sünnet olan çocuklar ve aileleri ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.




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