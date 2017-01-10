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10 Ocak 2017 22:54

Hatay’da göçmen kaçakçılığından 5 kişi tutuklandı

Hatay’da göçmen kaçakçılığından 5 kişi tutuklandı

10 Ocak 2017 22:54

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde “göçmen kaçakçılığı, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet ile rüşvet almak ve vermek suçlarını” işlediği değerlendirilen şahıslara yönelik olarak Reyhanlı ilçe merkezi ve Beşaslan Mahallesi’nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 89 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 15 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 40 adet captagon uyuşturucu hap, 2 adet sahipsiz pasaport, 2 adet sahipsiz yabancı tanıtım kartı, 5 adet sahte yabancı tanıtım kartı, 15 adet cep telefonu, 16 adet sim kart, 3 bin 560 TL para, 40 Amerikan doları ele geçirildi. Operasyonda ayrıca Suriye uyruklu 7 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan 13 Türk vatandaşı, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Zanlılardan 5’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6’sı adli kontrol şartı ile 2’si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



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