Hatay’da her gün bin 500 kişi iftara koşuyor

İskenderun Belediyesi tarafından sahil iskelede Ramazan ayı boyunca verilen iftar yemeğine çoğunluğu Suriyeli vatandaşlar olmak üzere yoğun ilgi gösteriliyor. Görevliler tarafından yemekler masalara diziliyor ve bu süreçte iskele üzerinde kurulan masalara kimse alınmıyor. Yemeklerin masalara dizilmesi tamamlandıktan sonra iftara kısa bir süre kala kapılar açılıyor ve vatandaşlar yer kapabilmek için adeta birbiriyle yarışarak iskeleye koşuyorlar.

Yemek dağıtımında görevli vatandaş, her gün bin 500 kişiye iftar yemeği verildiğini ve vatandaşların yer bulmak için böyle görüntüler oluşturduğunu söyledi.