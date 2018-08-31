Hatay’da iki kez beyin kanaması geçiren hasta hayata tutundu

Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Koparan, bilinçsiz ilaç kullanımının ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını belirtti.

Doktor kontrolünde ya da kulaktan duyma sonucu kan sulandırıcı ilaç kullanımının, azımsanmayacak oranda yüksek olduğunu ifade eden Koparan, “Bu ilaçların doktor kontrolünde kullanımı anlaşılabilir bir durum olmasına rağmen, kişilerin kendi kendine başlaması çok tehlikelidir. Her şeyden önce kişide kanama bozukluğu ya da kanamaya eğilimli bir durum olabilir. Özellikle yaşlı hastalar, kafalarını bir yerlere çarpabilirler. Bu ufak çaplı travma dahi, damlama tarzında kanamaya sebep olur ve o anda hastada hiçbir şikayet göstermez. Daha sonra bu damlama tarzı kanama, hastada şiddetli baş ağrısı, tek taraflı felç, nöbet gibi şikâyetlere sebep olan ve kronik subdural kanama denen hastalığa yol açabilir. Bu hastalık tek taraflı olabileceği gibi, iki taraflı da görülebilir. İki taraflı kanamaların cerrahisi daha sıkıntılı olup, ölümcül olabilir” dedi.

Bayram dolayısıyla, eşiyle birlikte memleketi Yayladağ’a gittiğini ve orada fenalaştığını ve yakınları vasıtasıyla hastaneye kaldırıldığını belirten 71 yaşındaki Mahmut Şorbacı ise, “Dört ay önce By-Pass ameliyatı olmuştum. Bu sebeple rahatsız olabileceğimi düşündüler, fakat kalple ilgili bir sıkıntım yoktu. Eve döndükten sonra saatlerce yataktan kalkamadım. Bu kez Antakya’da acil servise başvurduk. Oradayken baş ağrımın olduğunu söyleyince, tomografi çektiler. Çekilen tomografi sonucu, doktor 15 gün önce beyin kanaması geçirdiğimi, şu anda ikinci kanamanın başladığını ve hemen yoğun bakım ünitesine almaları gerektiğini söylediler. Tanının ardından yoğun bakım servisi boş olan bir hastaneye yönlendirildik. Gittiğimiz hastanede beş gün kalmıştık. Doktor ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Bunun üzerine İskenderun’da Beyin Sinir Uzmanı Mehmet Koparan’a geldik. Doktorum Mehmet Bey, yoğun bakım servisinde birkaç gün kalacağımı ve ardından, bana iki taraflı operasyon yapacağını ifade etti. Ona güvendim ve iki defa ameliyat oldum. Geçirdiğim iki ameliyattan sonra çok şükür sağlığıma kavuştum. Allah doktorumuzdan razı olsun. Doktorum hayatımı kurtardı” dedi.