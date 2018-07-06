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06 Temmuz 2018 17:01

Hatay’da ilginç kaza

Hatay’da direksiyon hakimiyetine kaybederek refüje çarpan yolcu otobüsü bir süre trafiğin kilitlenmesine neden oldu.

Hatay’da ilginç kaza

06 Temmuz 2018 17:01


Kaza, Hatay’ın Antakya ilçesi Ekinci mevkisinde bulunan çevre yolunda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 06 JT 267 plakalı şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir firmaya ait yolcu otobüsü, belirlenemeyen bir nedenle refüje çarptı. Otobüsün içerisinde yolcunun olmaması olası faciayı önlerken, şoför ve muavin hafif yaralandı. İskenderun yoluna doğru ilerleyen şeritleri kapatan otobüs, trafiğin uzun süre kilitlenmesine neden oldu. Otobüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.




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