Hatay’da ilginç kaza

Kaza, Hatay’ın Antakya ilçesi Ekinci mevkisinde bulunan çevre yolunda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 06 JT 267 plakalı şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir firmaya ait yolcu otobüsü, belirlenemeyen bir nedenle refüje çarptı. Otobüsün içerisinde yolcunun olmaması olası faciayı önlerken, şoför ve muavin hafif yaralandı. İskenderun yoluna doğru ilerleyen şeritleri kapatan otobüs, trafiğin uzun süre kilitlenmesine neden oldu. Otobüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.