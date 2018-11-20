Hatay'da ilk ruhsatlı mezbaha açıldı

Hatay'ın Altınözü ilçesi Üzümdalı Mahallesi'ne yapılan ilk ruhsatlı “Üzümdalı Canlı Hayvan Pazarı Entegre Mezbaha Tesisi” açıldı.

Hatay'ın ilk ruhsatlı hayvan pazarı olma özelliğine sahip Üzümdalı Canlı Hayvan Pazarı Mezbahasının, 29 bin 199 metrekaresi açık alan üzerine kurulu olup 5 bin metrekaresi kapalı, 568 büyükbaş ve 810 küçükbaş hayvan kapasitesine sahip olduğu öğrenildi.

Modern ve donanımlı tesisin açılışına Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, Büyükşehir Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Maden, Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanı Ahmet Kilisli, Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, Hatay Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Yahya Hamurcu, HATSU Genel Müdürü Mehmet Çaparali, Defne Belediye Başkanı İbrahim Yaman, SKT üyeleri, kurum müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Açılışta konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, hayvan satışının ve kesiminin yapılabileceği yeni ve modern tesisin kent adına önemli bir proje olduğunu belirtti. Savaş, “Bu tesis geniş çaplı bir faaliyete hizmet edebilecek bir tesistir. Ancak biz şuan hayvan pazarı bölümünü açıyoruz. Değişen mevzuatlardan dolayı mezbaha kısmında yenilikler yaparak yakın bir zamanda aktifleştireceğiz. Hatay, tarım ve hayvancılık konusunda çok ileri seviyedeydi. Ancak son dönemlerde değişen mevzuatlar doğrultusunda kentimiz bu özelliğini kaybetmeye başladı. Bizlerde bu değerlerimizi harekete geçirmek adına Hatay'ın iki noktasına Dörtyol ve Antakya'ya çok seri kesim yapabileceğimiz mezbahanelerimizi yaptık. Hijyenik ve günümüz şartlarına uygun hizmet verebilecek olan bu tesislerde hemşerilerimiz sağlıklı hayvanlarını satıp alıma işlemlerini gerçekleştirebilecek. Hatay kültür, tarih ve medeniyet şehriydi. Büyükşehir statüsüne girdikten sonra bu değerler katlanarak ilerledi. Bu kazanımlarda bizlere destek veren valiliğimizden itibaren, çalışma arkadaşlarımıza, muhtarlarımıza ve bize dualarıyla oylarıyla destek veren hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Hatay'ımızın birliği, bütünlüğü hem de gelişmesi için arkadaşlarımızla gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Açılışını yaptığımız tesisimizin kentimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz” dedi.