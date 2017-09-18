Hatay’da İlköğretim Haftası etkinlikleri

Antakya Atatürk Anıtı’na Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Vekili Kemal Karahan tarafından çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kongre Merkezi’ndeki törene geçildi.

Halk oyunları ekibinin gösterisininin ardından 8. sınıf öğrencilerinin 5. sınıf öğrencilerine temsili devir teslim töreni, şiir okunması, öğrencilerin duygularını anlatan konuşmalarının ardından Sabahat Aslı Karagöz’ün "öğretmenin gözünden öğrenciler" konulu duygu ve düşünceleri anlatıldı.

Hatay İl Milli Eğitim Müdür Vekili Kemal Karahan, burada yaptığı konuşmada, Hatay’da bin 152 okul, 359 bin 895 öğrencinin eğitim öğretim gördüğünü belirterek, "118 özel okulumuzda 20 bin 471 öğrencimiz olmak üzere toplam 1270 okulumuzda 380 bin 366 öğrencimiz, 20 bin 591 öğretmenimiz ayrıca 11 bini kendi okullarımızda kayıtlı 56 bin Suriyeli öğrencimizle eğitim-öğretime başlıyoruz. Bakanlığımızın 2019 yılı için hedef koyduğu ikili öğretimin sonlandırılmasıyla ilgili çalışmalarımızda devam etmektedir. Devam eden inşaatların bitmesi, teklifi yapılan yatırımların kabul edilmesiyle beraber ikili öğretim sorununun hedeflenen süre içerisinde çözülmesini amaçlıyoruz. Bu amaç doğrultusunda ilimizde bize verilen ödeneğin yüzde 10’u ile yatırım-planlama ve temel eğitimde 95 okul 952 derslik, ortaöğretimde ise 5 okul 52 derslik için ihalelere çıktık. Ekim ayı içerisinde tüm ihalelerimizi tamamlamış olacağız. Türkiye’de yüzde 10 ile yatırım planlamasına izin verilen 5 ilden birisiyiz" dedi.

Hatay Valisi Erdal Ata ise Türkiye genelinde 18 milyon öğrencinin eğitim öğretim hayatına başladığını vurguladı. Ata, "Bir ülkenin ancak eğitim yolu ile kalkınabileceğini, eğitimin toplumların görecesi olduğunu çok iyi bilen Büyük Önder Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nın ardından ’en mühim ve feyzli işlerimiz milli eğitim işleridir. Milli Eğitim’de mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu suretle olur’ sözleriyle büyük bir eğitim seferberliği başlatmıştır" diye konuştu.

Program sonunda Vali Ata, öğrencilerle birlikte yılın ilk ders zilini çalarak eğitim-öğretimin başladığını duyurdu.

Vali Ata, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Kemal Karahan ve beraberindekiler sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti, hatıra fotoğrafı çekildi. Vali Ata, öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelerek onlarla sohbet etti.