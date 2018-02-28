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28 Şubat 2018 14:21

Hatay’da imam hatiplilerden Mehmetçiğe dua

Hatay’ın Belen ilçesi İmam Hatip Ortaokulu ve lise öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçik için hatim indirdi, dua etti.

Hatay’da imam hatiplilerden Mehmetçiğe dua

28 Şubat 2018 14:21


Vatanın bölünmez bütünlüğü için canları pahasına Afrin’de sınır güvenliğini sağlayan Mehmetçik ve şehit olan askerler için Belen İmam Hatip Ortaokulu ve lise öğrencileri tarafından indirilen hatimlerin duaları, Belen Tosyalı Camisi’nde yapıldı.


Belen halkının da katılımı ile gerçekleştirilen hatim duası, Belen İmam Hatip Lisesi Müdürü Sinan Alış, Belen İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mevlüt Oduncu ve Belen İlçe Müftüsü Adem Cankurt eşliğinde yapıldı.


Duanın ardından Zeytin Dalı Harekatı’nı gerçekleştiren Mehmetçiğin zaferi için de hep birlikte dualar edildi.




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