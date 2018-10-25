Hatay'da insan kaçakçılığı şebekesine operasyonda 13 tutuklama

Hatay sınırından Türkiye'ye geçmek isteyen Suriyelilere para karşılığında yardım eden aralarında askerlerin de bulunduğu belirtilen şebeke, düzenlenen operasyonla çökertildi. Gözaltına alınan 16 kişiden 13'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Hatay'ın Altınözü ilçesinde yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan Suriyelilere para karşılığında yardım ettiği belirlenen insan kaçakçılığı şebekesine yönelik Karbeyaz Jandarma Karakolu ekiplerince operasyon düzenlendi. Aralarında askerlerin de bulunduğu öğrenilen 16 kişi gözaltına alındı. Babatorun Jandarma Karakolunda ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Altınözü Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 16 kişiden 13'ü tutuklanarak Hatay Cezaevine gönderilirken, 3 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.