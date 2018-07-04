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04 Temmuz 2018 21:57

Hatay’da iş makinesinin altında kalan 2 işçi öldü

Hatay’ın İskenderun ilçesinde özel bir lojistik firmasında çalışan 2 işçi, mola verdikleri esnada iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.

Hatay’da iş makinesinin altında kalan 2 işçi öldü

04 Temmuz 2018 21:57


Edinile bilgilere göre, olay akşam saatlerinde Akçay Mahallesi’nde özel bir lojistik firmasına ait depo giriş kapısında meydana geldi. Mola veren Oktay Keser ve Muhammet Keser, Mehmet K. kontrolündeki iş makinesinin altında ezildi. Kazada ağır yaralanan işçilerden Oktay Keser olay yerinde, Muhammet Keser ise ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Muhammet ve Oktay Keser’in ölüm haberini alan yakınları hastaneye akın etti. Hastane önünde sinir krizi geçiren işçilerin yakınları, hastaneye ve polise taş ve sopayla saldırdı. Olayda hastanenin kapı ve camları kırılırken, 1 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Gözaltına alınan iş makinesi operatörü Mehmet K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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