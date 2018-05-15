Hatay’da İsrail protestosu

Çok sayıda vatandaş ve AK Parti üyesi, Antakya Köprübaşı’nda ABD ve İsrail’i protesto etti. Grup adına AK Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güler tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in, şu ana kadar 60 Filistinlinin şehadeti ve binlerce masumun yaralanmasıyla sonuçlanan eylemlerini şiddetle kınadıklarını söyledi. Güler, ABD ve İsrail’in, coğrafyanın göz bebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs’ü kana bulamasını ve uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetlediklerini belirterek, “Müslümanlar olarak bölgenin huzur ve istikrarı uluslararası meşruiyeti olan bunca karara rağmen hakları ihlal edilen Filistinli kardeşlerimizin onurlu davalarını savunurken İsrail’in eli kanlı katilleri tarafından şehit edilişini içimiz kan ağlayarak takip ettik. İsrail’e, böyle devam etmesi halinde, eninde sonunda akıttığı masum kanlarında boğulacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. Uluslararası kuralların ve vicdanın bu derece hoyratça çiğnenmesi, hiç kimsenin kendini güvende hissetmediği bir dünyaya doğru gidildiğinin ifadesidir. Müslümanların, Hristiyanların ve Musevilerin kendi dini ve tarihi hafızalarını muhafaza ettiği Kudüs’te, bu dengenin bozulması çok daha büyük sorunları tetikleme potansiyeline sahiptir. Bu tehlikenin bilincinde olduğunu düşündüğümüz uluslararası arenayı ve Birleşmiş Milletleri zaman kaybetmeksizin bir kez daha harekete geçmeye çağırıyoruz. Amerika’nın içerisine düştüğü bu akıl tutulması ve izansız yaklaşım, ABD’yi dünya kamuoyunda ve devletler arenasında yalnızlığa mahkum ederken, işgal ve terör devleti İsrail’in zulmüne ve işlediği suçlara da ortak etmiştir” dedi.

Basın açıklamasına katılan birçok sivil toplum kuruluşu tarafından atılan sloganlarda İsrail devleti lanetlendi, Filistin’e destek sloganları atıldı.