Hatay’da izinsiz gösteriye polis müdahalesi

Valilik reddine rağmen paneli yapmakta direnen dernek üyelerine polisten uyarı geldi. Uyarılara karşı gelip taşkınlık çıkaranları polis gözaltına aldı.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde gerçekleştirilen Evvel Temmuz Festivali’nde özgürlük adı altında siyasi panel gerçekleştirmek isteyen Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Derneği’ne Hatay Valiliği OHAL Bürosu ret kararı vermişti. Buna rağmen paneli yapmak isteyen dernek üyeleri, emniyet güçleri tarafından uyarıldı. Uyarıları dinlemeyen kalabalık içerisinde bulunan gençlerin yaptığı siyasi sloganlar üzerine polis ekipleri gençleri gözaltına aldı.

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay olay yerine gelerek, Samandağ Emniyet Müdürü Mustafa Ateş’le görüştü. Yapılan görüşmenin ardından Müdür Mustafa Ateş, gençlerin serbest bırakıldığını ve yapılacak hiçbir siyasi slogana izin verilmeyeceğini ifade etti. Bir süre sessiz bekleyen kalabalık, daha sonra dağıldı.