Hatay’da kan bağışçıları ödüllendirildi

14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları günü dolayısıyla Türk Kızılayı İskenderun Şubesi tarafından iftar programı düzenlendi. Hatay geneli yaklaşık 300 gönüllü kan bağışçısının katıldığı iftarda, ilçe Müftüsü Mehmet Taştan tarafından Kur’an-ı Kerim okundu dualar edildi. Ezan’ın okunmasının ardından hep birlikte iftarlar yapıldı. Türk Kızılay’ı İskenderun Şube Başkanı Ümit Günay, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü’nün çeşitli etkinliklerle Türk Kızılay’ı tarafından kutlandığını belirtti.

Türk Kızılayı’nın sadece afetlerde değil, ihtiyacın olduğu her alanda faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden Günay, Kızılay’ın Türkiye’nin kan ihtiyacını karşılamak için, bugün 18 Bölge Kan Merkezi, 65 Kan Bağış Merkezi ve Mobil Kan Bağış Birimleri aracılığı ile ülkenin kan ihtiyacının büyük bir bölümünü karşıladığını söyledi. Bu yapılanmanın ve faaliyetlerin yalnızcı gönüllü kan bağışçılarının varlığıyla anlam kazandığını belirten Günay, “ABO kan grubu sistemini bulan Nobel Ödüllü Karl Landsteiner’in doğum günü olan 14 Haziran, Dünya Sağlık Örgütü tarafından gönüllü kan bağışçılarına atfedilmiştir. Her yıl Türk Kızılayı Kan Bağışı Merkezlerinde eş zamanlı törenlerle kutlanmaktadır” dedi.

Tüm bağışçılara teşekkür eden Günay, her bir kan bağışında üç kişiye can verildiğini belirterek, “Bağışçılar olmasaydı biz bunu gerçekleştiremezdik” dedi.

Törende, Hatay’daki Kan Bağışı Merkezleri’ne 45 kez kan bağışında bulunan 8 kişiye plâket, 35 kez kan bağışında bulunan 20 kişiye altın madalya, 25 kez kan bağışında bulunan 56 kişiye gümüş madalyaları protokol tarafından verildi.

Törene, Türk Kızılay İskenderun Şube Başkanı Ümit Günay, Dörtyol Şube Temsilcisi Yavuz Kaan Ateş, Payas Şube Temsilcisi Bestami Altan, Belen Şube Temsilcisi Abdurrahman Özdemir, İskenderun ilçe Müftüsü Mehmet Taştan ve gönüllü kan bağışçıları katıldı.