Diğer
Kategoriler
28 Temmuz 2018 02:15

Hatay’da “Kanlı ay tutulması” ilgiyle izlendi

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 21.

Hatay’da “Kanlı ay tutulması” ilgiyle izlendi

28 Temmuz 2018 02:15

yüzyılın en uzun ’Kanlı Ay Tutulması’ olması beklenen doğa olayı ilgiyle izlendi.


Yurt genelinde olduğu gibi Hatay’da da vatandaşlar ’Kanlı Ay Tutulması’nı izlemek için yüksek yerlere, deniz sahili kenarlarına, balkonlara ve kurulan izleme mekezlerine giderek ay tutulmasını izlemeye çalıştılar.


Zaman zaman havanın bulutlu olması nedeniyle çıplak gözle görülemeyen ’Kanlı Ay Tutulması’ görmek ve cep telefonları ile görüntülemek için vatandaşlar dakikalarca beklediler.


Hatay’da yaşanan kanlı ay tutulması ise kameralara da yansıdı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç