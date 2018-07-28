Hatay’da “Kanlı ay tutulması” ilgiyle izlendi

yüzyılın en uzun ’Kanlı Ay Tutulması’ olması beklenen doğa olayı ilgiyle izlendi.

Yurt genelinde olduğu gibi Hatay’da da vatandaşlar ’Kanlı Ay Tutulması’nı izlemek için yüksek yerlere, deniz sahili kenarlarına, balkonlara ve kurulan izleme mekezlerine giderek ay tutulmasını izlemeye çalıştılar.

Zaman zaman havanın bulutlu olması nedeniyle çıplak gözle görülemeyen ’Kanlı Ay Tutulması’ görmek ve cep telefonları ile görüntülemek için vatandaşlar dakikalarca beklediler.

Hatay’da yaşanan kanlı ay tutulması ise kameralara da yansıdı.