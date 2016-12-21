Hatay’da kar kartpostallık manzaralar oluşturdu

Hatay’da etkili olan kar, kartpostalları aratmayan manzaralar ortaya çıkardı.

Hatay genelinde öğle saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı, il genelinde birçok ilçede hayatı olumsuz etkilerken, merkez Antakya ilçesinde ise kartpostallık manzaralara sahne oldu. Merkez Antakya ilçesi İzmir Caddesi’nde yer alan seyir terasları ile Atatürk anıtı ve tarihi Ulu Cami bahçesinde yer alan portakallar karla birleşince ortaya özel manzaralar çıktı.

Soğuk ve karlı havada çalışan bazı vatandaşlar ise karın çalışmalarını olumsuz etkilediğini belirttiler. Antakya ilçesinde salepçilik yapan Mustafa Coşkun, kar yağışının işlerini kötü etkilediğini belirterek, “Bugün kar yağıyor. Normalde bu insanlar soğuk havada dışarı çıkıyor ama kar yağması bizi olumsuz etkiledi. Satışlarımız iyi ama kar yağdığı için biraz etkileniyoruz” dedi.

Milli piyango biletçisi Mehmet Altok ise, üç gündür soğukların devam ettiğini ifade ederek, “Bu karda, kışta piyango bileti satıyorum. Vatandaş şu karda çok sıkı gelmese biz gene de beklemeye devam ediyoruz. Satışları etkiliyor. 3 gündür soğuk var. Bugünde kar var” ifadelerini kullandı.

Kar yağmasının kendisine güzel duygular verdiğini belirten Mehmet Güzel ise, çevrede güzel fotoğraflık manzaraların olduğunu kaydederek: “Antakya’da az yağdığı için insanlar kaçıyor, kimse kalmıyor. Manzara güzel, etraf güzel tam fotoğraf çekilecek manzara haline geliyor” diye konuştu.