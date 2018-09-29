Hatay'da karayolunda ilerleyen tır tehlike saçtı

Günün her saati işlek olan Antakya–İskenderun karayolunda seyir haline olan tır vatandaşlara pes dedirtti. Olası bir kazaya davetiye çıkaran tırın bu şekilde seyir halinde olması arkasındaki diğer sürücüleri de tedirgin etti. Tehlike saçarak yolda ilerleyen tır trafikteki diğer sürücüler tarafından saniye saniye görüntülendi.

Sürücülerin kimi zaman geçmeye dahi korktuğu tırın karayolundaki seyri Hatay-Antakya yolu üzerinde devam etti. Karayolundaki bu durumu saniye saniye görüntüleyen arkasındaki diğer sürücüler de tehlike saçan tırdan, dikkatli bir şekilde kaçarak uzaklaştı.