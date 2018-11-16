Hatay'da kargo kamyoneti 2 aracı biçti

Hatay'da bir kargo kamyoneti, iki otomobili biçti, kazada şans eseri ölen olmazken bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Altınözü ilçesi Altınözü- Antakya D-420 karayolu Kuruyer Mahallesi'ne bağlı Kayapınar Çiftliği yolu üzerinde kaza meydana geldi. Kayapınar Çiftliğine girmek üzere bekleyen K.K. yönetimindeki 06 ASZ 02 plakalı otomobil ve arkasında bekleyen M.İ. idaresindeki 31 HN 874 plakalı otomobile karşı şeritten hızla gelen A.B. yönetimindeki 01 ZH 799 plakalı kargo kamyoneti çarptı. Çarpmanın şiddetiyle arkasında duran araca da çarpan K.K.'nın yaşanan feci kazada kolunun kırıldığı, yüzünün ise parçalanan camlardan dolayı yaralandığı öğrenildi.

Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma trafik ekipleri de olay yerinde başka kazaların yaşanmaması için önlem aldı. Zaman zaman gerginliklerin yaşandığı kaza mahaline gelen emniyet ekipleri de kazaya karışan M.İ. ve A.B.' nin ifadelerini aldı.