Diğer
Kategoriler
20 Ağustos 2018 11:45

Hatay’da kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde dün tarlaya gitmek için evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan yaşlı adamın cesedi bulundu.

Hatay’da kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

20 Ağustos 2018 11:45


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karaköse Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Hayriddin Göyce (83) dün öğle saatlerinde "Tarlaya gidiyorum" diyerek evinden ayrıldı. Havanın kararmasına rağmen eve dönmeyen Göyce’nin yakınları, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri Göyce’yi arama çalışması başlattı. Çalışmalar gece boyu sürerken, sabah saatlerinde Göyce’nin tarladaki çalılıkların arasında cesedi bulundu.


Yaşlı adamın öldüğünü öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi. Yapılan incelemenin ardından Hayriddin Göyce’nin cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na götürdü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Açık
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç