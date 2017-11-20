Hatay’da Kayı Boyu damgalı mezarlar bulundu

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde (MKÜ) Yrd. Doç. Dr. Mine Temiz, bölgede bulunan Narlı Höbür Mahallesi’ndeki ve halk arasında toplu mezarlık olarak bilinen alanda ‘Kayı Boyu’ damgalı mezar taşları bulunduğunu ifade etti.

Temiz, geçmiş yıllarda Hatay Arkeoloji Müzesi’nde, Kayı Boyu damgalı mezar taşları bulunan alandaki Türkmen mezarlıklarında tescil çalışmaları yürüttüğünü hatırlatarak, “Anlaşılıyor ki burayı yaylak, kışlak, geçiş güzergahı olarak kullanan eski Türk boyları bu mezarlığı kullanmışlar ve gömü yapmışlar. Damgalarını burada vurmuşlar. Bu işaretlerin zamansızlığı damgaların zamansızlığı nedeniyle tarih vermek zor olsa da Aktepe Türkmen Mezarlığı içinde daha önce belirttiğimiz gibi buradaki gömünün de çok erken devirlerden itibaren Anadolu’daki ilk Türk akınlarından itibaren kullanılmış olabileceği görüşündeyim” dedi.

Mezarların incelenmesine Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran, Jandarma Binbaşı Temel Aday, Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Hasan Kaya da katıldı.