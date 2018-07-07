Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2018 09:02

Hatay’da Kayı Boyu tamgalı mezarlar bulundu

Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Karamankaşı Mahallesi Mezarlığı’nda yapılan temizlik ve koruma çalışmalarında, Kayı Boyu’nun sembollerinin yer aldığı mezar taşları bulundu.

Hatay’da Kayı Boyu tamgalı mezarlar bulundu

07 Temmuz 2018 09:02


Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Karamankaşı Mahallesi Mezarlığı’nda bazı mezarlarla Kayı Boyu tamgalarına rastlandı. Kayı Boyu’nun sembolüne rastlanılan mezarlarla inceleme yapan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, mezarların Türkmenlere, işaretlerin Türkmen boylarına, Kayı boylarına ait olduğu kesinleşirse Türklerin Anadolu’ya gelişlerinin 1071 öncesine gittiğinin delili olacağını söyledi.


Yayman "Hatay bir açık müzesidir. Hatay medeniyetler şehridir, bunun örneklerini görmek mümkün. 5 bin yıl öncesine varan Antakya’da mozaikler, farklı eserler görünüyordu. Bugün de Türkiye tarihinin, Türkiye sosyoloji tarihini değiştirecek bir buluşla karşı karşıyayız. Eğer burada Türkmen mezarlığı bulunursa ve bu işaretler Türkmen boylarına, Kayı boylarına ait olduğu kesinleşirse Türklerin Anadolu’ya gelişlerinin bin 71 öncesine gittiği ve bin 71 önce Türklerin bu bölgelere yerleştiğinin göstergesidir. Bu arkeoloji tarihinin, Dünya tarihinin, siyasi tarihin ve Türk Tarihinin Türk tarihinin değiştirecek büyük bir buluştur" dedi.


Mustafa Kemal Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Dr. Mine Temiz, 2 Temmuz’da Mezarlıkta başlatılan çalışmalarda 7 adet Kayı Boyu’nun sembollerinin yer aldığı mezar tespit ettiklerini ifade ederek, "Toplamda 54 mezar var yapılacak incelemelerde bunun fazlasının çıkmasını bekliyoruz. Çalışmalarımızı 15 gün boyunca yapacağız. Tamamlayamazsak ilerleyen yıllarda devam edeceğiz. Araştırmalarımız her yıl Kültür Bakanlığı tarafından hazırlanan sempozyum kitaplarında makale olarak yer alacak. Çalışmalar tamamlandığından bir kitap haline getirilerek bilim adamlarının bilgisine sunulacak" ifadelerini kaydetti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
34
°
C
Açık
  • Cumartesi
    Açık
    34°C
  • Pazar
    Açık
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç