Hatay’da Kayı Boyu tamgalı mezarlar bulundu

Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Karamankaşı Mahallesi Mezarlığı’nda bazı mezarlarla Kayı Boyu tamgalarına rastlandı. Kayı Boyu’nun sembolüne rastlanılan mezarlarla inceleme yapan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, mezarların Türkmenlere, işaretlerin Türkmen boylarına, Kayı boylarına ait olduğu kesinleşirse Türklerin Anadolu’ya gelişlerinin 1071 öncesine gittiğinin delili olacağını söyledi.

Yayman "Hatay bir açık müzesidir. Hatay medeniyetler şehridir, bunun örneklerini görmek mümkün. 5 bin yıl öncesine varan Antakya’da mozaikler, farklı eserler görünüyordu. Bugün de Türkiye tarihinin, Türkiye sosyoloji tarihini değiştirecek bir buluşla karşı karşıyayız. Eğer burada Türkmen mezarlığı bulunursa ve bu işaretler Türkmen boylarına, Kayı boylarına ait olduğu kesinleşirse Türklerin Anadolu’ya gelişlerinin bin 71 öncesine gittiği ve bin 71 önce Türklerin bu bölgelere yerleştiğinin göstergesidir. Bu arkeoloji tarihinin, Dünya tarihinin, siyasi tarihin ve Türk Tarihinin Türk tarihinin değiştirecek büyük bir buluştur" dedi.

Mustafa Kemal Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Dr. Mine Temiz, 2 Temmuz’da Mezarlıkta başlatılan çalışmalarda 7 adet Kayı Boyu’nun sembollerinin yer aldığı mezar tespit ettiklerini ifade ederek, "Toplamda 54 mezar var yapılacak incelemelerde bunun fazlasının çıkmasını bekliyoruz. Çalışmalarımızı 15 gün boyunca yapacağız. Tamamlayamazsak ilerleyen yıllarda devam edeceğiz. Araştırmalarımız her yıl Kültür Bakanlığı tarafından hazırlanan sempozyum kitaplarında makale olarak yer alacak. Çalışmalar tamamlandığından bir kitap haline getirilerek bilim adamlarının bilgisine sunulacak" ifadelerini kaydetti.