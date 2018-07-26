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26 Temmuz 2018 11:28

Hatay’da kayıtlı işsiz sayısı 56 bin 825

Hatay’da gerçekleşen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısında kayıtlı işsiz sayısının 56 Bin 825’e ulaştığı belirtildi.

Hatay’da kayıtlı işsiz sayısı 56 bin 825

26 Temmuz 2018 11:28


Hatay Valiliği Abdurrahman Melek Salonunda, Hatay Valisi Erdal Ata başkanlığında gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Maden, HESOB Başkanı A.Kadir Teksöz, DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız, ATSO Meclis Başkanı Selahattin Eskiocak, ilgili kurum müdürleri ile sendika temsilcileri katıldı.


Vali Ata toplantı öncesi yaptığı açılış konuşmada, 2018 Haziran ayı verileri doğrultusunda, Hatay’da kayıtlı işsiz sayısının 28 bin 638’i kadın, 25 bin 324’ü erkek olmak üzere toplam 56 bin 825 kişi olduğunu belirterek, "İşe yerleştirilen kişi sayısı 2 bin 337 kişi olarak gerçekleşmiştir. Açılan Meslek Edindirme Kurs sayısı 914. Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminden 279 kişi yararlandı. İşbaşı Eğitimi Programından bin 324 kişi yaralanarak işe yerleştirildi. Engelli vatandaşlardan 27’si erkek, 3’ü kadın olmak üzere toplam 30 engelli vatandaşımız işe yerleştirildi. Ayrıca toplum yararına gerçekleştiren programlardan 3 bin 111 kişi yararlandı. 2018 yılı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne sunulan Engelli Projelerinin değerlendirilmesi sonucunda 5 proje onaylanarak hayata geçirildi" dedi.


Vali Ata’nın konuşmasının ardından kurum il müdürleri kendi alanlarıyla ilgili olarak sunumlar eşliğinde Hatay’daki İstihdam ve Mesleki Eğitim çalışmaları konusunda sürdürülen projeler hakkında katılımcılara bilgiler verdi.




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