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28 Haziran 2018 10:27

Hatay’da Kick Boks İl Şampiyonası yapıldı

Hatay’ın İskenderun ilçesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda büyükler, gençler, yıldızlar ve minikler il şampiyonası yapıldı.

Hatay’da Kick Boks İl Şampiyonası yapıldı

28 Haziran 2018 10:27


120 sporcunun katıldığı Kick Boks İl Seçmesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İskenderun ilçe Müdürü Ferit Ali Gündel’in katılımı ile start verildi. Fair play çerçevesinde geçen müsabakalarda ilk üçe giren sporcular, 3 – 11 Temmuz tarihleri arasında Elazığ’da yapılacak olan Kick Boks Türkiye Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı.


İskenderun Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürü Gündel, Kick Bosk İl Şampiyonasına İskenderun’da 5 kulüp ve 120 sporcunun katılımı ile yapıldığını belirterek, seçmeler sonunda Türkiye Şampiyonası’na gidecek sporcuların belirleneceğini söyledi.




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