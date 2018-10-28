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Hatay'da kına gecesi kana bulandı

Hatay’ın Belen ilçesinde kına gecesinde bir kişi tabancayla havaya ateş açılması sonucu kaza ile vurularak öldü.

Hatay'ın Belen ilçesinde kına gecesinde bir kişi tabancayla havaya ateş açılması sonucu kaza ile vurularak öldü.


Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Benlidere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uzman Çavuş olan B.Ç.'nin kınada havaya ateş açtığı tabancadan çıktığı iddia edilen kurşun, arkadaşı Emre Polat'a isabet etti. Yaralanan Polat, çevredekiler tarafından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Emre Polat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri B.Ç.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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