Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2017 15:55

Hatay’da kıyıya vuran balinanın kemikleri incelemeye alındı

Hatay’ın Arsuz ilçesinde nesli tükenme tehlikesinde olan ve kıyıya vuran ölü balinayla ilgili incelemelerde bulundu.

Hatay’da kıyıya vuran balinanın kemikleri incelemeye alındı

21 Haziran 2017 15:55

İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi görevlileri, yaptıkları inceleme sonrası bulunduğu yerden kaldırılamayan balinanın kemiklerinden ayrıştırılarak bulunduğu yerde kepçeler vasıtasıyla gömüldü.


Edinilen bilgilere göre, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi görevlileri balinayı almak üzere geldiği kıyıda balinanın kemiklerinin çoğunun denize döküldüğünü gördü.


Görevliler tarafından kemiklerinin birçoğu denize dökülmüş ve kaldırılamayacak durumda olduğu için kemiklerinin bir kısmını topladılar ve ardından kepçe yardımıyla kıyıya vurduğu yere gömdüler.


Balinadan çıkarılan kemikler üniversitenin aracına konularak İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi’ne getirildi. Buradaki laboratuarda incelemeye alındı.


Balinanın tür olarak 70 yıla kadar yaşayabildiği belirtilirken, 2 bin 800 metre derinliğe kadar indikleri ve de şuana kadar bu türde rastlanan en ağır balinanın 65 ton olduğu ifade edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Açık
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Açık
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!