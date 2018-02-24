Diğer
Kategoriler
24 Şubat 2018 18:26

Hatay’da korkunç kaza: Araç ikiye bölündü

Hatay’ın Belen ilçesinde meydana gelen kazada otomobil önce refüje ve daha sonra trafik levhasına çarptıktan sonra ikiye bölündü.

Hatay’da korkunç kaza: Araç ikiye bölündü

24 Şubat 2018 18:26


Edinilen bilgiye göre, İskenderun’dan Antakya istikametine giden Zeynep Timurtaş (32) yönetimindeki 44 FT 426 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından önce refüje daha sonra trafik levhasına çarparak ikiye bölündü. Karşı şeride geçen otomobilin sürücüsünün yardımına kazayı gören vatandaşlar koşarken, olay yerine 112 acil servis ekipleri çağrıldı.


Emniyet ekipleri kaza yerinde tedbir alırken, yaralı olan otomobil sürücüsü Zeynep Timurtaş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İskenderun’da özel bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakıma alındığı öğrenilen Timurtaş’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Hurdaya dönen otomobilin parçaları ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
12
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç