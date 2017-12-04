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04 Aralık 2017 17:08

Hatay’da köylüye destek için ceviz ve alıç fidanı dikildi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde orman köylüsüne gelir sağlanması amacıyla ceviz ve aşılı alıç fidanı dikildi.

Hatay’da köylüye destek için ceviz ve alıç fidanı dikildi

04 Aralık 2017 17:08


İlçeye bağlı Bekbele Yaylası’nda, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, Orman Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, AK Parti İskenderun İlçe Başkanı Ayhan Bodur, İskenderun Orman İşletme Şefi Mehmet Başaran ve daire müdürleri ile köylülerin katıldığı törende 6 bin 500 adet fidan dikildi.


Projeyle atıl durumdaki bozuk ormanların verimli hale getirilerek ekonomiye kazandırılması ve kırsaldaki vatandaşları yerinde kalkındırmanın amaçlandığı belirtildi.




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