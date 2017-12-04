Hatay’da köylüye destek için ceviz ve alıç fidanı dikildi

İlçeye bağlı Bekbele Yaylası’nda, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, Orman Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, AK Parti İskenderun İlçe Başkanı Ayhan Bodur, İskenderun Orman İşletme Şefi Mehmet Başaran ve daire müdürleri ile köylülerin katıldığı törende 6 bin 500 adet fidan dikildi.

Projeyle atıl durumdaki bozuk ormanların verimli hale getirilerek ekonomiye kazandırılması ve kırsaldaki vatandaşları yerinde kalkındırmanın amaçlandığı belirtildi.