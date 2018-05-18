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18 Mayıs 2018 15:42

Hatay’da Kudüs’e destek yürüyüşü

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde öğrenciler ve çalışanlar tarafından Kudüs’e destek yürüyüşü düzenlendi.

Hatay’da Kudüs’e destek yürüyüşü

18 Mayıs 2018 15:42


Yürüyüşün sonunda AK Parti Hatay İl Gençlik Kolları Başkanı Şaban Kurt, MKÜ Anıt Alanında yaptığı basın açıklamasında,


İslam coğrafyasının her geçen gün küresel sömürü düzeninin kıskacında kan gölüne döndüğünü söyledi. Kurt, "Kudüs’ü Siyonistlerin başkenti olarak ilan etme cüretinde bulunmuş bir eşkıya ordusuna karşı dik duruşun bir Müslüman için namus meselesi olduğunu, tüm İslam alemine hatırlatıyoruz. Alem-i İslam’ı reel politik kaygılardan arınarak, Amerika’dan, İsrail’den değil, Allah’tan korkmaya ve O’na teslim olmaya çağırıyoruz. Filistin’in özgürlüğüne kavuşması, ümmetin prangalarından kurtulması demektir" dedi.


Kurt, Müslümanların hunharca katledildiğinde sessiz kalan, güçlünün haklı olduğu bir uluslararası hukuk sisteminin ve onun ikiyüzlü araçlarını reddettiklerini vurguladı.




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