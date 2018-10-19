Hatay'da kupa coşkusu

Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe'yi 61-47 yenerek kupayı kazanması sonrasında kentte etkinlik düzenleyerek kutladı.

Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı 26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe'yi 61-47 yenerek kupayı kazanmasının ardından kentte gerçekleştirilen etkinlikle başarısını kutladı. Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından belediye binası önünde düzenlenen etkinlikte, yerel bir şarkıcı sahne aldı. Konserin hemen ardından Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı ve yöneticileri sahneye davet edildi.

Daha sonra 26. Cumhurbaşkanlığı Şampiyonluk Kupası'nı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Maden ve oyuncular kaldırdı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, yaptığı konuşmasında takımın kurulduğu yıl şampiyon olduklarına dikkat çekerek “Bu başarı sadece platformdaki kardeşlerimizin değil, Hatay'da spora değer vermiş, spora katkı sağlamış ve Hatay'da, Türkiye'de, dünyada söz sahibi olsun diyen bütün sporseverlerin başarısıdır. Takımımız kurulduğu yıl şampiyon oldu. Bir yıl ara ile Türkiye'nin en büyük kupası Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Hatay'a getirdi” dedi.