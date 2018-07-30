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30 Temmuz 2018 09:50

Hatay’da limandan kaçan anguslar kazaya neden oldu: 1 yaralı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde limandan kaçan anguslar kazaya neden oldu.

Hatay’da limandan kaçan anguslar kazaya neden oldu: 1 yaralı

30 Temmuz 2018 09:50

Kazaya neden olan 2 angus telef olurken, 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Güney Amerika’dan ithal edilen angus cinsi iki büyükbaş hayvan limandan kaçarak Güzelçay Mahallesi Akçay mevkisinde seyir halindeki otomobile çarptı.


Anguslar, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 06 AFZ 166 ve 10 VZ 030 plakalı araçlara çarparak savruldu. Kazada Gonca Dağlı isimli bir kişi hafif şekilde yaralanırken, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kazaya neden olan anguslar ise telef oldu.


İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri kontrolü sağlarken, telef olan anguslar iş makinesiyle olay yerinden götürüldü.




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