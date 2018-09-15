Hatay'da ‘Medeniyet Kardeşliği' buluşması

Türkiye Kardeşlik Birliği (TÜRKAB) tarafından düzenlenen ‘Medeniyet kardeşliği' programı Hatay'da gerçekleşti.

TÜRKAB Hatay Temsilciliğinin ev sahipliğinde düzenlenen "Medeniyet kardeşliği' programı gerçekleşti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programa, TÜRKAB Genel Başkanı Sait Ali Arslan, AK Parti 27. Dönem Hatay Milletvekili Adayı Cengiz Yıldız ile birliğin yönetim kurulu üyeleri ve STK temsilcileri katıldı.

Antakya Belediyesi Mahveli Nikâh Salonunda düzenlenen programda açılış konuşmasını yapan TÜRKAB Genel Başkanı Sait Ali Arslan, “Bizler Hazreti Âdem'in çocukları olma hasebiyle insanlıkta ve Büyük İslam Ailesinin fertleri olarak imanda kardeşiz. Bu kardeşliğin kıvamı da bir vücudun azaları gibi, bir binanın tuğlaları gibi olmalı. Evet, bizler aynı vücudun azaları, aynı binanın tuğlaları, aynı teknenin hamuruyuz. Coğrafyada ayrılsak ta gönül haritasında buluşur kalplerimiz. Mekke inancımızın merkez üstü Medine sevgimizin, İstanbul sevdamızın başkenti Kudüs sözümüzün, Gazze'den farkı yoktur Çanakkale'den, Şam'dan, Patani'den, Bağdat'tan, Keşmir'den, Myanmar'dan ayrı tutmayız Çanakkale'yi, Hatay'ı, Urfa'yı. Doğu Türkistan'dan, Arakan'dan, Afrika'dan, Myanmar'dan, yükselen çığlıklara gitsin bizim müjdeli sesimiz. Evet, bizler kardeşiz, birbirimize sırt çevirmeyiz. Birbirimize suizan etmeyiz, haset asla etmeyiz. Kardeşimizi düşmana teslim etmeyiz. Dostumuz birdir bizim, düşmanımız bir. Sevgimiz birdir bizim, hüznümüz bir. Üzüntümüz birdir bizim, hedefimiz bir. Bu kadar birlik, bu kadar dirlik bir ilk zaten” dedi.

Sait Ali Arslan'ın konuşmalarının ardından, Aktivist Yazar Zeynep Alkış ve Harran Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Celil Abuzer tarafından Medeniyet Kardeşliği Konferansı gerçekleşti.

Program, katılımcılara verilen plaketlerin ardından son buldu.