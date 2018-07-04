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04 Temmuz 2018 08:37

Hatay’da merdiven altı muayenehaneye operasyon: 3 gözaltı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde merdiven altı hasta muayenesine düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Hatay’da merdiven altı muayenehaneye operasyon: 3 gözaltı

04 Temmuz 2018 08:37


Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ’Nitelikli dolandırıcılık ile kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık suçları’ kapsamında biri ruhsatsız tıbbi ilaç deposu, diğeri ise Suriye uyruklu doktorların Suriyeli hastaları muayene ettiği ve ilaç yazdığı sahte muayenehaneye operasyon düzenledi.


Operasyonlar sonucunda toplamda 2 bin 175 adet tıbbi ilaç, bin 553 kutu, 395 Blister (kutusu olmayan açılmış ilaç) ve medikal malzemeler ele geçirdi.


Operasyonlarda Suriye uyruklu M.S.E, A.E. ve A.A gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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