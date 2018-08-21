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21 Ağustos 2018 09:53

Hatay’da mezarlıklar doldu taştı

Hatay’da, Kurban Bayramı nedeniyle mezarlıklar dolup taştı.

Hatay’da mezarlıklar doldu taştı

21 Ağustos 2018 09:53


Merkez ilçe Antakya’da sabahın erken saatlerinde camileri dolduran vatandaşlar, camilerden sonra soluğu Şehitlikte ve Asri Mezarlık’ta aldılar.


Şehit mezarlarına Türk bayrakları koyulurken, şehit aileleri dualar edip, şehitlerin mezarları başında Kuran okudu.


Mezarlık girişlerinde satılan çiçeklerden alan vatandaşlar, yakınlarının mezarlarını ziyaret edip çiçekler bırakırken, bir yandan da dua etti.


Yoğun kalabalığın yaşandığı mezarlıklara Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz otobüsler tahsis edildi.




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