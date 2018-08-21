Hatay’da mezarlıklar doldu taştı

Merkez ilçe Antakya’da sabahın erken saatlerinde camileri dolduran vatandaşlar, camilerden sonra soluğu Şehitlikte ve Asri Mezarlık’ta aldılar.
Şehit mezarlarına Türk bayrakları koyulurken, şehit aileleri dualar edip, şehitlerin mezarları başında Kuran okudu.
Mezarlık girişlerinde satılan çiçeklerden alan vatandaşlar, yakınlarının mezarlarını ziyaret edip çiçekler bırakırken, bir yandan da dua etti.
Yoğun kalabalığın yaşandığı mezarlıklara Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz otobüsler tahsis edildi.