Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2017 13:47

Hatay’da Mistik Müzik Programı

Hatay’da Hıristiyan vatandaşlar tarafından her yıl kutlanan St.

Hatay’da Mistik Müzik Programı

28 Haziran 2017 13:47

Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Mistik Müzik Programı düzenlenecek.


Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Antakya Polifonik Korolar Derneği Başkanı Sezgin Suna, düzenlediği basın toplantısında, amacın, çağlar boyu çok kültürlü yapısıyla farklı inançları bir arada barındıran Antakya’da Türk Katolik Kilisesine 1976 yılında rahibe olarak atanan Barbara Kallasch’ın yıllardır düzenlediği barış ritüeli ile şehrin mistik dokusunu tamamlamak olduğunu söyledi.


Uzun yıllardır St. Pierre Kilisesinde düzenlenen ritüelin son 5 yıldır Batıayaz Eski Ermeni Kilisesinde yapıldığını belirten Suna, “Çok sesli bir eserdeki her sesin, her çalgının tınısı, rengi, ritmi bana bu şehirdeki farklı seslerin doyumsuz bir güzellik oluşturduğunu anlatmaktadır. Barış ritüeline bu yıl otuza yakın çocuk korosundan koristler, yetmişe yakın büyükler korosu koristleri ve on kişilik orkestra grubu yer alacak. Sanatseverlere Batıayaz Ermeni Kilisesinde mistik müzik sunacağız. Antakya’da yaşayan dillerin ve dinlerin barış temalı ezgileri bu ritüelde çok sesli olarak seslendirilecek” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
30
°
C
Açık
  • Perşembe
    Açık
    30°C
  • Cuma
    Açık
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!