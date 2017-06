Hatay’da Mistik Müzik Programı

Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Mistik Müzik Programı düzenlenecek.

Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Antakya Polifonik Korolar Derneği Başkanı Sezgin Suna, düzenlediği basın toplantısında, amacın, çağlar boyu çok kültürlü yapısıyla farklı inançları bir arada barındıran Antakya’da Türk Katolik Kilisesine 1976 yılında rahibe olarak atanan Barbara Kallasch’ın yıllardır düzenlediği barış ritüeli ile şehrin mistik dokusunu tamamlamak olduğunu söyledi.

Uzun yıllardır St. Pierre Kilisesinde düzenlenen ritüelin son 5 yıldır Batıayaz Eski Ermeni Kilisesinde yapıldığını belirten Suna, “Çok sesli bir eserdeki her sesin, her çalgının tınısı, rengi, ritmi bana bu şehirdeki farklı seslerin doyumsuz bir güzellik oluşturduğunu anlatmaktadır. Barış ritüeline bu yıl otuza yakın çocuk korosundan koristler, yetmişe yakın büyükler korosu koristleri ve on kişilik orkestra grubu yer alacak. Sanatseverlere Batıayaz Ermeni Kilisesinde mistik müzik sunacağız. Antakya’da yaşayan dillerin ve dinlerin barış temalı ezgileri bu ritüelde çok sesli olarak seslendirilecek” dedi.